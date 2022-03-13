الارياني يكرم المايسترو القحوم ومؤسسة حضرموت للثقافة بدرع الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كرم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، مؤسسة حضرموت للثقافة، والمايسترو محمد القحوم مؤلف السمفونيات التراثية نغم يمني على ضفاف النيل، بدرع الوزارة.



كما جرى خلال الحفل الذي اقامته الوزارة ومؤسسة حضرموت للثقافة، على هامش حفل السمفونيات التراثية الذي اقيم بدار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس، تكريم فرق العمل المشاركة في إنجاح الحفل.

وعبر الوزير الإرياني، عن بالغ التقدير لمؤسسة حضرموت التي كان لها قصب السبق في إنجاح هذا الحفل الكبير، الذي قدم صورة مشرفة عن اليمن، كما تقدم بالشكر للمايسترو محمد القحوم ولفريقه الذين واصلوا العمل الليل بالنهار منذ نحو 6 أشهر لاخراج هذا العمل الفني المتميز وتحويل الحلم إلى حقيقة ابهرت اليمنيين والمتابعين في كل مكان.

وجدد الإرياني، التأكيد على استمرار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة ومؤسسة حضرموت للثقافة، وأن هذه الفعالية تعد باكورة أنشطة متعددة تعكس التنوع والثراء الفني والغنائي والثقافي اليمني وتساهم في حفظ هذا الترات وتقديمه للعالم.

وأعرب عن تقديره لكل من أعد وساهم وبذل الجهد للوصول إلى هذه اللحظة من قبل الاعلاميين وكتاب المحتوى والمصممين والفنيين .. مثمنا دور وزارة الثقافة المصرية ممثلة بالوزير الدكتورة ايناس عبدالدائم وإدارة دار الاوبرا المصرية.