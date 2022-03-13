شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير بلادنا في باكستان يلتقي نائب رئيس جامعة الفارابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى باكستان وغير المقبم لدى كازاخستان محمد العشبي، امس مع نائب رئيس جامعة الفارابي وعدد من عمداء الكليات، سبل تعزيز العلاقات بين الجهات التعليمية والأكاديمية بين البلدين الشقيقين، وإمكانية زيادة عدد الطلاب الدارسين اليمنيين الدارسين في الحامعة.

كما التقى السفير العشبي، مع أعضاء الجالية اليمنية من مواطنين وطلاب في مدينة المآتي، مؤكدا لهم حرص فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على مواصلة الجهود لتقديم الرعاية والاهتمام لهم وتذليل الصعوبات أمامهم.