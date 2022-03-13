عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزراء الداخلية العرب يدرج الحوثيين على قائمة الإرهاب

الأحد 13 مارس 2022

الخليج 365

اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لـ"منفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية".



وقال بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن تصنيف جماعة الحوثيين، ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

كما يأتي ردا على الانتهاكات الجسيمة ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها المليشيات عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.

ويشهد اليمن منذ سبع سنوات حربا دامية بين الحكومة المعترف بها دوليا يساندها منذ أواخر مارس 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر سبتمبر 2014.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، ودفعت اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.

وجاء هذا التصنيف تنفيذا للخطة المرحلية التاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة التونسية في الثاني من مارس الجاري بمشاركة وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وتم تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية في 11 يناير 2021 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولقي ذلك ترحيبا واسعا من قبل دول التحالف بقيادة السعودية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.