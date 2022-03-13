في مزاد عالمي بلندن.. بيع 24 تحفة أثرية يمنية نادرة بأكثر من 2.5 مليون دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الباحث اليمني في مجال الآثار عبدالله محسن، عن بيع 24 تحفة أثرية يمنية نادرة بأكثر من مليوني دولار، في مزاد عالمي بالعاصمة البريطانية لندن.



وقال محسن في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن " إن دار مزادات سوذبي أعلنت في 7 ديسمبر الماضي، عن مزاد لبيع مجموعة من مقتنيات أنطونين وكريستيان بيس، وهي مجموعة رائعة من الأعمال الفنية الأثرية التي تعكس تنوعًا في الأسلوب والتصنيف الذي شوهد في جنوب الجزيرة العربية (اليمن)، وهي أول مجموعة بهذا المستوى من الجودة تعرض في المزاد" على حد تعبيرها.



وأوضح أن "أغلب التحف -إن لم يكن كلها- خرجت من عدن بتراخيص تصدير آثار، وكانت الجمال في تلك المرحلة تمر على القرى والمدن تشتري من النافذين الآثار والمخطوطات وتشحنها بدون تراخيص غالبا".



وأضاف أنه "منذ ذلك الوقت وحتى اليوم تستمر عمليات العبث بالآثار بسبب غياب الدولة أو وجودها الصوري في جلباب السلالة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة، وبسبب النظرة القاصرة لرمزية الآثار واعتبارها أصناما لدى البعض لا يجوز الإحتفاظ بها ولكن يجوز بيعها وأكل ثمنها".



وأفاد الباحث اليمني "بأن مجموعة الآثار بيعت في المزاد بمبلغ (2,547,264) دولار، وكان أعلى سعر لقطعة أثرية من المجموعة (663,670) دولار، وكلها من مقتنيات ورثة رجل أعمال يدعى أنتوني بيس".



وأشار إلى "أن بيس هو رجل أعمال فرنسي المولد أقام في عدن كعامل في شركة باردي وشركاؤه لتصدير البن، ثم أسس فيها إمبراطورية تجارية يشار لها بالبنان، امتدت من أوروبا إلى أمريكا والحبشة وأصبح من أكبر رجال الأعمال الناجحين في مدينة عدن".



وعبر الباحث محسن عن آسفه حيال موقف الحكومة اليمنية وتجاهلها للآثار قائلا:" لا اعتقد أن هناك جدوى من الإشارة الى الحكومة ووزاراتها المختصة وسفاراتها، فالأمر لا يعنيهم، أو ربما هكذا فهمت".



وبحسب محسن فإن المجموعة التي بيعت في المزاد تتكون من التحف الأثرية التالية:

(1) تمثال إمرأة من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي. تقف مع ساعدين ممتدين، على قاعدة متكاملة مُدخلة في قاعدة منفصلة ، كل منها محفور في المقدمة بسطر واحد من الكتابة العربية الجنوبية (ل ب ا/ذ ت/ث ب و)، وترتدي سترة طويلة ضيقة، والعينان مع حدقات مطعمة، وحاجبان محفوران، وآذان مثقوبة، الارتفاع الإجمالي 46 سم، بيع بـ 499 ألف جنيه استرليني (٦٦٣,٦٧٠ دولار).



(2) تمثال رأس امرأة من اليمن (قتبان) القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، برقبة رفيعة، وأنف طويل، وعينان كبيرتان غائرتان للترصيع، وحواجب مقوسة محززة، وآذان نصف دائرية. الإرتفاع 26.5 سم، بيع بـ 277 ألف جنيه استرليني (٣٦٨,٦٧٦ دولار).

(3) تمثال رأس رجل من اليمن، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، مع ذقن بارزة، وشفاه ممتلئة، وشارب محفور رفيع، وعيون مجوفة للترصيع ومحددة بالبرونز، وحواجب مخددة، وآذان مصقولة بشكل طبيعي، الارتفاع 18 سم، بيع بـ 214 ألف جنيه استرليني (٢٨٤,٨٨٦ دولار).

(4) إفريز من الحجر الجيري من اليمن، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، جانب واحد من الكتلة المعمارية منحوتة بشكل بارز مع الأشكال الأمامية منمنمة لخمسة من الوعول، ولكل منها أرجل مستقيمة في إرتفاع منخفض، وكمامة متدرجة، وعيون دائرية بارزة، وقرون مضلعة. مقاساته (30 × 36.5 × 11.5 سم.) بيع بـ 53 ألف جنيه استرليني (٧٠,٣٨٣ دولار).

(5) تمثال نصفي لرجل من اليمن، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي. شكل قائم محزز، عيون مرتاحة لتطعيمات الكالسيت (واحدة متبقية) ومحددة بالبرونز والحواجب المحززة ، ثقب حفر ضحل في كل ركن من أركان الفم وفي كل شحمة أذن، ارتفاع ٢٣.٥ سم، بيع بـ 53 ألف جنيه استرليني (٧٠,٣٨٣ دولار).

(6) تمثال إمرأة من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، الوقوف مع ساعدين ممدودتين وأيدي مشدودة، ترتدي سترة طويلة ضيقة، مع عيون كبيرة مدببة بيضاوية مجوفة للترصيع، وحواجب مخددة ، وشعر طويل، ارتفاع 30.5 سم، بيع بـ 38 ألف جنيه استرليني (٥٠,٢٧٤ دولار).

(7) نصب ثور من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي. على شكل شبه منحرف، منحوت بالحفر البارز برأس ثور، التفاصيل منقوشة بدقة، الإرتفاع ٣٥.٢ سم، بيع بـ 50 ألف جنيه استرليني (٦٧,٠٣٢ دولار).

(8) نصب رأس ثور من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد ، القرن الأول الميلادي، منحوتة بارزة للغاية مع رأس ثور، وحواجب مضلعة وخطامة منحوتة بدقة، الارتفاع 19.5 سم، بيع بـ 57 ألف جنيه استرليني (٧٥,٤١١ دولار).

(9) تمثال رأس امرأة من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، مع رقبة طويلة مستدقة، وعظام وجنتان مرتفعتان، وعيون كبيرة غائرة للتطعيم ، وحواجب مخددة، وقصة شعر طويلة، ارتفاع 24 سم، بيع بـ 126 ألف جنيه استرليني (١٦٧,٥٨٠ دولار).

(10) تمثال رأس امرأة من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، برقبة رفيعة، ووجه بيضاوي، وعينان كبيرتان مجوفتان للترصيع، وحواجب محززة، وقصة شعر طويلة، ارتفاع 23 سم، بيع بـ 38 ألف جنيه استرليني (٥٠,٢٧٤ دولار).

(11) نصب امرأة من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، ذات شكل مستطيل، منحوتة بشكل بارز مع شكل يقف على قاعدة مجزأة ويداها مستقيمة على البطن، وترتدي قميصًا بأكمام قصيرة وتنورة محززة رأسياً، والعينان بحواف مطعمة والأحداق، والحاجبان مخددان، الارتفاع 31 سم، بيع بـ 33 ألف جنيه استرليني (٤٣,٥٧٠ دولار).

(12) نصب ثور من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي. على شكل شبه منحرف، منحوت بالحفر البارز برأس ثور، التفاصيل منقوشة بدقة، الإرتفاع 38 سم ، بيع بـ 16 ألف جنيه استرليني (٢١,٧٨٥ دولار).

(13) إفريز الوعول من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي. منحوتة بارزة مع اثني عشر من روؤس الوعول ممدودة، كل منها بعيون كروية، يحيط بها لوحان مستطيلان محاطان. مقاساته (20.8 × 49.5 × 6.5 سم.) بيع بـ 69 ألف جنيه استرليني (٩٢,١٦٩ دولار).



(14) تمثال رأس رجل أو امرأة من اليمن، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، مع تجعيد حدقات العين، أما الحواجب مخددة للترصيع، يتكون الشعر من صفوف متسلسلة من الضفائر الدائرية، وبروز شبه منحرف عريض في الخلف، الارتفاع 13 سم، بيع بـ 53 ألف جنيه استرليني (٧٠,٣٨٣ دولار).

(15) نصب (شاهد) من اليمن، قتبان، حوالي القرن الأول الميلادي، ذو شكل متوهج مع قمة مستديرة، القاعدة المتكاملة منقوشة بدقة بصف واحد من خط المسند، ارتفاع 20 سم، بيع بـ 25 ألف جنيه استرليني (٣٣,٥١٦ دولار).

(16) نصب ثور من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي. على شكل شبه منحرف، منحوت بالحفر البارز برأس ثور ذو حواجب مضلعة، ومُدخل في قاعدة مستطيلة محفورة بسطر واحد من المسند لإسم رجل يدعى (ا ل ع م/س ف ل ي ن)، الارتفاع 36.2 سم، بيع بـ 48 ألف جنيه استرليني (٦٣,٦٨٠ دولار).

(17) تمثال رأس امرأة من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، برقبة طويلة، وعينان غائرتان للترصيع، وحواجب مخددة، وآذان مضلعة، وشعر طويل، ارتفاع 28 سم، بيع بـ 63 ألف جنيه استرليني (٨٣,٧٩٠ دولار).

(18) تمثال رأس امرأة من اليمن، قتبان، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، برقبة عريضة، وعينان كبيرتان غائرتان لتطعيمات الكالسيت (كانت الأحداق مرصعة بمادة داكنة)، وحواجب مخددة، وقصة شعر طويلة متقاطعة من الأعلى، ومسافة بادئة عمودية مدببة بيضاوية قبل كل أذن، الارتفاع 17 سم، بيع بـ 9 ألف جنيه استرليني (١٢,٥٦٨ دولار).

(19) تمثال رأس امرأة من اليمن، قتبان، حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، والقرن الأول بعد الميلاد، بعيون كبيرة مطعمة بالكالسيت وحجر أخضر (واحدة متبقية) وحواجب مخددة وشعر طويل ومرتدية عقد، ارتفاع ١٣.٥ سم، بيع بـ 9 ألف جنيه استرليني (١٢,٥٦٨ دولار).





(20) تمثال رأس رجل من اليمن، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، بعيون كبيرة مجوفة للترصيع والحواجب المخددة والمثقبة، الإرتفاع ١٨.٥ سم، بيع بـ 40 ألف جنيه استرليني (٥٣,٦٢٥ دولار).

(21) طاولة مذبح كبير من الحجر الجيري من اليمن، القرن الثالث قبل الميلاد، القرن الأول الميلادي، من شكل مستدق مع جوانب مستديرة، وقناة ضيقة على القمة المسطحة، وطرف رأس الثور، مقاساته (20.2 × 24 × 42 سم)، بيع بـ 44 ألف جنيه استرليني (٥٨,٦٥٣ دولار).

(22) عنصر إنشائي لتزيين أعلى عمود، من اليمن، مأرب، القرن الثاني/ الثالث بعد الميلاد، مع طوق لولبي، وثلاثة صفوف من أوراق الأقنثة المتداخلة المحفورة بدقة، حلزونية مزدوجة مجزأة رشيقة، الارتفاع 14 سم، بيع بـ 12 ألف جنيه استرليني (١٥,٩٢٠ دولار).

(23) جزء من ذراع أيسر لتمثال إمرأة من اليمن، مملكة أوسان، حوالي القرن الأول قبل الميلاد منحوتة بدقة، ترتدي ثوبًا ضيقًا بأكمام قصيرة مع حاشية مطرزة وشريط محفور من الأقنثة المتعرجة، شريط ذراع فوق الكوع على شكل حزام سلسلة مع وسط بيضاوي، تصميم مرصع بالأحجار الكريمة، وشرابات السقوط على الساعد، ربما من سوار مفقود الآن، الإرتفاع 16.5 سم، بيع بـ 12 ألف جنيه استرليني (١٥,٩٢٠ دولار).

(24) مجموعة من أربع قطع مجزأة كبيرة مثلثة الشكل من اليمن، حوالي القرن الأول/ الثاني الميلادي، تتكون من لوحة مثلثة كاملة تقريبًا (مكسورة إلى ثلاث قطع) تصور طائرًا يقطف من ساق قمح تنتهي بستة سنابل من الحبوب، جزء يظهر طائرًا ينقر على مجموعة من التوت بين أوراق الشجر (مكسور إلى قطعتين)، جزء تظهر كرمة عريضة الأوراق تحمل ثمارًا، وأخرى منحوتة بساق مورقة تنتهي في مجموعة من التوت، المقاسات (55 × 101 ، 84 × 45.5 ، 56 × 30 ، و 41 × 39 سم)، بيع بـ 76 ألف جنيه استرليني (١٠٠,٥٤٨ دولار).

المصدر: فيسبوك