محافظ شبوة يعلن اقتراب إدخال خدمة عدن نت إلى مدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن محافظ محافظة شبوة عوض العولقي، السبت، عن اقتراب إدخال خدمة عدن نت -4G LTE- اللاسلكي إلى مدينة عتق مركز المحافظة شمال شرقي اليمن.



وقال العولقي، إن تنفيذ مشروع إدخال إنترنت الجيل الرابع من قبل مزود عدن نت في شبوة يعتبر ضمن التعاون والتنسيق المشترك القائم ما بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة السُلطة المحلية بالمحافظة، وفق إعلام السلطة المحلية.



وأضاف، أن المرحلة الأولى ستبدأ من البنية التحتية لخدمة عدن نت لإنترنت الجيل الرابع اللاسلكي من خلال القيام بالمسح الميداني للمواقع، وتنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية والمدنية لتركيب أبراج التغطية.

كما تشمل تمديد الكابلات من قبل الفرق المُكلفة التابعة للمشروع في مدينة عتق والقرى الواقعة في محيطها الإداري والجغرافي؛ يلحقها -في وقت لاحق- بقية مديريات شبوة.

