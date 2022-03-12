حضرموت.. محتجون يقطعون شوارع رئيسية بالمكلا تنديدا بارتفاع أسعار الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، السبت، احتجاجات غاضبة للعشرات من المواطنين تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "عشرات المحتجين قاموا، ظهر اليوم، بقطع شارع الديس الدولي بمدينة المكلا بواسطة مركباتهم تنديدا بالجرعة الجديدة في سعر الوقود".



وأوضح أن "الاحتجاجات تسببت بشل الحركة العامة في مدينة المكلا وتوقف حركة السير بشكل تام في الطريق الدولي".





وأضاف أن "المحتجين طالبوا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الحكومة لردع الفاسدين وضبط الأسعار"، مؤكدين استمرار الاحتجاجات حتى تنفيذ كامل مطالبهم.



وارتفع سعر مادة البنزين في ساحل حضرموت من 980 إلى 1320 ريالا للتر الواحد من قبل تجار الوقود دون إعلان رسمي من الجهات الرسمية لهذه الجرعة السعرية، وفق المصدر.



وتشهد محافظة حضرموت ومحافظات يمنية أخرى بين الحين والأخر، احتجاجات، تنديدا بانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود وسوء الأوضاع المعيشية.

