شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة توعوية للوقاية من أمراض الفشل الكلوي بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث فرع محافظة المهرة، اليوم، حملة توعوية حول مخاطر امراض الفشل الكلوي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.



وتهدف الحملة، عبر فرق ميدانية لتوعية المواطنين في عدد من مديريات محافظة المهرة، حول الوقاية المبكرة من الإصابة بالفشل الكلوي.

واكد نائب مدير مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الدكتور مبارك مزيون، اهمية التوعية بالامراض وطرق الوقاية منها.