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وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية لتقييم جاهزية الخدمات الصحية بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

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نظمت الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان ، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بجامعي البيانات حول تقييم جاهزية الخدمات الصحية في الخطوط الامامية، بدعم من منظمة الصحة العالمية .

 

وتهدف الدورة على مدى خمسة ايام، اكساب 25 كادراً من القطاعات المختلفة بوزارة الصحة، عدداً من المهارات المعرفية المتصلة بالأدلة الثلاثة للمشروع المتضمنة القدرة على إدارة حالة (كوفيد-19) في التشخيص والعلاجات والمستلزمات الصحية، واستمرارية الخدمات الصحية الأساسية ، وتقييم منشات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الركيزة التاسعة من ركائز خطة مجابهة (كوفيد-19) .

 

وأكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان ، على ضرورة تقييم المراحل المختلفة للمشروع واستخلاص النتائج المؤثرة على الخدمات الصحية جراء الجوائح .

 

من جانبها استعرضت أستاذ طب المجتمع والصحة العامة بكلية الطب مستشار منظمة الصحة العالمية البروفيسور هدى باسليم ، مكونات المشروع ومراحل تنفيذه والمخرجات الخاصة به والتوصيات لمرحلته الأولى التي تضمنتها التقارير الدولية والإقليمية والمحلية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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