مجلس وزراء الداخلية العرب يدرج مليشيا الحوثي في قائمة الكيانات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.



واوضحت الامانة العامة لمجلس وزارء الداخلية العرب في بيان لها، بان تصنيف مليشيات الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكتبها المليشيات الحوثية ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، وكذا الانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت البيان، الى ان ادراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الارهابية من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يأتي نتيجة جهود اجهزة الشرطة والأمن العربية التي ادركت خطورة هذه المليشيات، وعواقب انتشار افعالها وأفكارها المسمومة، وذلك بعد ايام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتبارها جماعة ارهابية، وكذا مطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية.

ويأتي ذلك التصنيف بعد ختام الدورة الـ ٣٩ لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة التونسية في 2 مارس الجاري بمشاركة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، والذي طالب بدعم موقف اليمن بإدراج تلك المليشيات في قائمة الارهاب جراء أعمالها التي تجاوزت حدودها.

وثمنت وزارة الداخلية، جهود المجتمع الدولي والاقليمي في ادراج المليشيات الحوثية في قائمة الإرهاب، بما ينعكس على تعامل العالم معها على هذا الأساس والاسهام في التخفيف من معاناة الشعب اليمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيات الذي يتطلع الى الحرية والخلاص من تغول تلك المليشيات ومصادرة الحقوق والحريات.