التحالف العربي ينفذ 21 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي بحجة ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذه 21 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي بحجة ومأرب.



ولفت إلى نجاح التحالف في تدمير 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن التحالف العربي امس استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية بـ14 عملية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف، في بيان، إن عمليات الاستهداف لمليشيات الحوثي أدت لتدمير 7 آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف المليشيات.

وخلال الفترة الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.