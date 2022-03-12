عدن.. تظاهرة احتجاجية تطالب بتوفر غاز الطهي المنزلي

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة عدن، السبت، تظاهرة حاشدة احتجاجاً على أزمة الغاز المنزلي التي تضرب العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن العشرات من أبناء مديرية الشيخ عثمان تظاهروا اليوم في ساحة المجلس المحلي مطالبين بتوفير الغاز لمنازلهم.



وردد المواطنون هتافات مناوئة للمسؤولين المتهمين بالتلاعب بحصص المواطنين، حسب ماذكرت صحيفة عدن الغد.



وتشهد مدينة عدن منذ أيام أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها إلى مبالغ قياسية، وسط أنباء عن قيام عدد من وكلاء توزيع الغاز في المدينة لبيع حصص المواطنين لمطاعم وفنادق في المدينة، مقابل أسعار كبيرة.

