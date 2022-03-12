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اليمن.. مليشيا الحوثي تهدم النصب التذكاري التركي في صنعاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، على هدم النصب التذكاري التركي، في العاصمة اليمنية صنعاء.
 
وقال سكان محليون، إن المليشيا شرعت اليوم بهدم النصب التذكاري التركي، الكائن في محيط وزارة الدفاع، خارج سور صنعاء القديمة، وسط العاصمة صنعاء.
 
وتداول ناشطون صوراً وفيديوهات لآليات ومعدات هدم وهي تقوم بهدم النصب التذكاري بحضور مسلحين حوثيين.
 
وسُمع من الفيديوهات المتداولة إساءات وشتائم من مسلحين حوثيين للرئيس التركي رجب طيب أرودغان، احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة، حد زعمهم.
 
وهذا النصب التذكاري، أفتتح في العام 2011، أثناء زيارة الرئيس التركي السابق عبدالله جول، وأنشأ تخليدا لذكرى الجنود الأتراك الذين قتلوا على تراب اليمن.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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