مناقشة اداء المحاكم بمحافظة شبوة

وقدم القاضيين الجيلاني وسيلان شرح عن والاداء القضائي واستئناف المحاكمات في القضايا الجنائية المنظورة خلال الفترة الأخيرة حيث تم إنجاز محاكمة ٥٥ قضية جنائية مختلفة.

ناقش محافظ شبوة عوض أبن الوزير مع رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي خالد الجيلاني ورئيس محكمة عتق الابتدائية القاضي ياسر سيلان عدد من القضايا المتعلقة بالعمل والنشاط القضائي في مركز المحافظة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012