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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة اداء المحاكم بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش محافظ شبوة عوض أبن الوزير مع رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي خالد الجيلاني ورئيس محكمة عتق الابتدائية القاضي ياسر سيلان عدد من القضايا المتعلقة بالعمل والنشاط القضائي في مركز المحافظة.
وقدم القاضيين الجيلاني وسيلان شرح عن والاداء القضائي واستئناف المحاكمات في القضايا الجنائية المنظورة خلال الفترة الأخيرة حيث تم إنجاز محاكمة ٥٥ قضية جنائية مختلفة.