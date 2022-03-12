شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمصفاة تكرير النفط في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ادانتها لاستهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرة مسيرة مفخخة وكذلك محاولة استهداف مليشيات الحوثية المدعومة من ايران مدينة جيزان بطائرة مسيرة مفخخة والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اسقاطها.



‏‎وقالت الوزارة في بيان "ان هذا الاعتداءات الارهابية الاثمة على المنشات الحيوية والاعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف امن امدادات الطاقة في العالم ويوثر سلبا على الاقتصاد العالمي, وهذا يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والارهابية التي تهدد امن واستقرار المنطقة والعالم".

‏‎وجددت موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين وحماية منشآتها الحيوية.