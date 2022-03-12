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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 8 وإصابة أخرين من مليشيات الحوثي شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
لقي 8 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مساء امس مصرعهم وأصيب أخرين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال مدينة تعز .
وأفاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع للمليشيات وأسفر الهجوم عن مصرع 8 من عناصر المليشيات بينهم قناص كان متمترس في عمارة الكباب في شارع الاربعين وإصابة أخرين .
فيما استهداف طيران التحالف مواقع لمليشيات الحوثي في منطقة" المدرجات غراب" غرب المدينة.