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مصرع 8 وإصابة أخرين من مليشيات الحوثي شمال تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

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لقي 8 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مساء امس مصرعهم وأصيب أخرين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال مدينة تعز .

 

وأفاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع للمليشيات وأسفر الهجوم عن مصرع 8 من عناصر المليشيات بينهم قناص كان متمترس في عمارة الكباب في شارع الاربعين وإصابة أخرين .

 

فيما استهداف طيران التحالف مواقع لمليشيات الحوثي في منطقة" المدرجات غراب" غرب المدينة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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