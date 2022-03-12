مصرع 8 وإصابة أخرين من مليشيات الحوثي شمال تعز

وأفاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع للمليشيات وأسفر الهجوم عن مصرع 8 من عناصر المليشيات بينهم قناص كان متمترس في عمارة الكباب في شارع الاربعين وإصابة أخرين .

لقي 8 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مساء امس مصرعهم وأصيب أخرين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال مدينة تعز .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012