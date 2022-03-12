الإمارات: استهداف مصفاة الرياض تهديد لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مصفاة الرياض في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة.



واعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الاعتداء عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية.

وأضافت أن هذا الاعتداء يستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية، وردع التهديدات للمملكة والمنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابعت الوزارة "ما جرى تهديد لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة".

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لها.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، مؤكدة عدم تأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته به.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن مصفاة تكرير البترول في الرياض تعرضت لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.