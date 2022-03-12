مسؤولة دولية: في ظل التركيز على اوكرانيا يجب على العالم عدم إغفال "محنة اليمنيين"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مسؤولة بالصليب الأحمر يوم الجمعة إن العالم يجب ألا يغض بصره عن محنة أولئك الذين يعيشون الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن، وحثت على مواصلة تقديم المساعدة لأفقر دولة في الشرق الأوسط في الوقت الذي تستحوذ فيه الحرب في أوكرانيا على انتباه العالم.

وقالت كاتارينا ريتز، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن المناقشات مستمرة حول تبادل الأسرى المحتمل في المستقبل بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.



ومع ذلك، لم يحدث تبادل كبير منذ عدة سنوات حيث اشتدت الحرب حول العديد من الجبهات، بما في ذلك مدينة مأرب الغنية بالطاقة.



وقالت ريتز لوكالة أسوشيتد برس: "أعتقد أن واجبنا هو الاستجابة على قدم المساواة للاحتياجات وبذل قصارى جهدنا". "أعتقد أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا أم لا؟ الآن هي أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق (...) علينا أن نضيف أوكرانيا إلى جميع الأزمات، لكن لا ينبغي أن نتحول تماما عن تلك البلدان".



كانت اليمن أيضًا على شفا المجاعة لسنوات، وهي أزمة قد تتفاقم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تستورد اليمن حوالي 40٪ من قمحها من روسيا وأوكرانيا.



وقالت ريتز: "من الواضح الآن، لدينا مشكلة إمدادات القمح، والتي سيكون لها تأثير على الإمدادات الغذائية لليمن"، وتابعت بالقول "آلية التكيف في البلاد محدودة للغاية، وأعتقد أن ذلك سيخلق صراعًا كبيرًا".



في غضون ذلك، وقالت ريتز "يواصل الصليب الأحمر الوصول إلى السجناء المحتجزين لدى المليشيات والحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء والحكومة اليمنية في عدن".



ففي عام 2020، قامت الأطراف المتحاربة بعملية تبادل جماعي للأسرى، ولكن لم يكن هناك تبادل بهذا الحجم منذ ذلك الحين. وشهد اتفاق 2018 في ستوكهولم اتفاق الجانبين تبادل أكثر من 15000 سجين.



وقالت ريتز: "إن الحوار بين الطرفين مستمر "المفاوضات لم تتوقف أبدا"، وتابعت: "أعتقد أنه من المهم أيضًا الحفاظ على مشاركة الأطراف على الطاولة".



الى ذلك احتجز الحوثيون ما يقرب من عشرة موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء، وردا على سؤال حول قضيتهم، قالت ريتز إن عائلات السجناء بحاجة للتقدم إلى الصليب الأحمر لمساعدتهم.



كما رأى الصليب الأحمر أن المملكة العربية السعودية قد اشارت اليه بعد أن استهدفت غارة جوية للتحالف في يناير/ كانون الثاني سجنًا للحوثيين في مدينة صعدة، مما أسفر عن مقتل 87 شخصًا على الأقل، وزعم العميد السعودي اللواء تركي المالكي في ذلك الوقت أن الحوثيين لم يبلغوا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أن الموقع بحاجة إلى حماية من الضربات الجوية.



وقالت ريتز "المسؤولية تبقى على عاتق أطراف النزاع، "بغض النظر عما تقوله اللجنة الدولية أو لا تقوله أو تفعله أو لا تفعله، تظل المسؤولية قائمة".



لكن ريتز قالت إن الصليب الأحمر عمل مع التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين وميليشيات أخرى في الحرب للتأكيد على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد.