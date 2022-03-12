أثناء عودته لمنزله بعد 4 سنوات.. مواطن يفقد أطرافة بلغم حوثي في الدريهمي بالحديدة

أصيب مواطن بجروح بالغة صباح الخميس 10 مارس/ شباط 2022، جراء انفجار لغم زرعته ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الحديدة (غرب اليمن).



وأفاد المرصد اليمني للألغام "أن المواطن حامد عبده مخضري (25 سنة) أصيب بجروح خطيرة أدت إلى بتر أطرافه السفلية، بانفجار لغم زرعة الحوثيون أثناء عودته إلى منزله في مديرية الدريهمي".



وأضاف: "وعاد "مخضري" إلى منزلة بعد نحو أربع سنوات من النزوح في منطقة الحامدية بنفس المحافظة".



وقالت مصادر محلية "ان عودة المواطن لمنزلة كانت لأجل أخذ بعض الأغراض من المنزل ولم ينتقل إلى هناك الى بعدما أخذ تصريح من المشرف الحوثي في المنطقة التي يسكن فيها".



وفي فبراير الماضي، أعلن مرصد حقوقي مقتل 36 شخصا نتيجة الألغام والعبوات الناسفة في أربع محافظات (شبوة، مأرب، الحديدة، الجوف) خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022، وقال المرصد اليمني لنزع الألغام "شهر يناير المنصرم كان مأساويا على المدنيين وعلى الفرق الهندسية".



وفي ديسمبر2021، أعلن مشروع "مسام" السعودي، لنزع الألغام في اليمن، نزع 296 ألفا و181 لغما زرعها الحوثيون منذ يونيو/حزيران 2018 في مناطق مختلفة، وقدر عدد ضحايا ألغام الحوثيين في اليمن بنحو 10 آلاف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.



ووفق تقارير وتصريحات حكومية فقد بلغت أعداد الألغام المزروعة في البلاد أكثر من مليون لغم، ويقدر خبراء في مجال نزع الألغام أن اليمن "يحتاج إلى 8 سنوات لإزالة الألغام، خصوصا أنها وضعت دون خرائط".