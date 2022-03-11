تعز.. إصابة 3 أشخاص في حريق بسوق سوداء للوقود بمديرية سامع

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة أشخاص، الجمعة، جراء حريق كبير اندلع في سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية بمديرية سامع شرقي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "حريقًا كبيرًا شب في سوق سوداء لبيع الوقود في منطقة فوفلة بمديرية سامع الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية".



وأرجعت سبب الحريق إلى حدوث التماس كهربائي في أحد المولداتـ لافتةً إلى أن الحريق أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين في إحصائية أولية، واحتراق عدد من المركبات.





وتكررت حوادث الحريق في الأسواق السوداء للمشتقات النفطية بمناطق سيطرة المليشيات الإيرانية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.



يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة وقود خانقة تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، والتي رافقها انتعاش كبير للسوق السوداء التي شهدت أسعار الوقود فيها ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصل بسعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 45 ألف ريال، بما يعادل 70 دولارا.

