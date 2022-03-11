شكرا لبحثكم عن خبر تم ضبطها قبل وصولها إلى صنعاء.. عمان ترسل أكبر شحنة صواريخ قاتلة إلى الحوثيين (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن فضيحة عمانية مع المليشيات الحوثية، ما يؤكد دور سلطنة عمان المشبوه غير الحيادي في اليمن.

وأوضحت المصادر، أن سلطنة عمان ارسلت شحنة صواريخ حرارية إلى المليشيات الحوثية، وصفتها المصادر بالاكبر عن سابقتها.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية في منفذ شحن، تمكنت من ضبط شحنة صواريخ حرارية هي الأكبر يتم ضبطها على الأراضي اليمنية، ليل الخميس - الجمعة، قادمة من سلطنة عمان.

وأظهرت صورة حصل نافذة اليمن عليها، جزء من شحنة صواريخ حرارية أثناء ضبطها.

ولفتت المصادر إلى أن الشحنة مكونة من 54 صاروخ حراري شحنت بداخل مولدات كهربائية وكانت متجهه إلى ميليشيا الحوثيي في العاصمة المحتلة صنعاء.

وتستضيف سلطنة عمان الوفد الحوثي منذ سنوات في أراضيها، مع قيادات إخوانية لعقد الصفقات السرية بين الجماعتين الارهابيتين في اليمن.