عاجل.. تحرير أمريكيتين محتجزتين في صنعاء ونقلهما إلى الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونقلهما إلي العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلي الرياض.



وقال المتحدث باسم الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي في بيان أوردته وكالة "واس" السعودية، إنه امتدادًا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة، فقد تم تحرير فتاتين كانا قد تم احتجازهما بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتعرضهما لسوء المعاملة أثناء زيارة عائلية.

وأضاف العميد المالكي أنه تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما.

وأكد العميد المالكي أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية، كما أنها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين، وتأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي ومليشيا الحوثي الإرهابية التي تم تصنيفها جماعة إرهابية.