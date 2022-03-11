شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. الضالع تشيع الشهيد الطيار فضل النقيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الى جنة الخلد ياصديقي الشهيد القائد البطل العميدركن طيار / فضل علي محمد النقيب الجحافي ، ركن عمليات اللواء الثاني مشاة ، والذي تم مواراة جثمانه الطاهر في هذه اللحظات ، في مسقط رأسه قرية المصنعة مديرية جحاف .

موكب تشييع مهيب حضره الالاف من محبي الشهيد من مختلف مناطق الضالع والجنوب .. موكب يليق بماقدمه الشهيد البطل من تضحيات جسام في سبيل قضية الجنوب العادلة التي كان الشهيد احد صناع حراكها السلمي الحضاري ، واحد قادة النضال والمقاومة ، حتى استشهد في جبهات مقاومة العدو مقبلا غير مدبر .

رحل الشهيد ولم يكتنز القصور والاراضي والفلل والمتاجر كما فعل البعض ، وانما ترك خلفه سيرة عطرة من الاخلاق والقيم والتضحية والفداء ، ستبقى مصدر فخر لأولاده واحفاده ولكل المناضلين الشرفاء المؤمنين بقضيتهم العادلة .

لا نملك امام هذا المصاب الجلل الا ان نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ، وان يلهمنا واهله وذويه الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون.

من صفحة العميد هاجع الطحالب