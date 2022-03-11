شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة جديدة للمشاط على وقع دعوات حاسمة بترحيل الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الاربعاء، بسرعة ما اسماه استكمال التخطيط الحضري في كل المحافظات لتجاوز الإشكاليات التي حصلت خلال الفترات الماضية نتيجة البناء العشوائي؛ في فضيحة جديدة على وقع دعوات شعبية حاسمة تطالب المتمردين الحوثيين، بالرحيل.

وزعم المشاط خلال لقائه برئيس ماتسمى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني هاشم الشامي، بأهمية التركيز على تهيئة أراضي للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل؛ في محاولة لصرف انتباه اليمنيين عن أسوأ أزمات تسببت بها مليشيا الحوثي، أحالت حياتهم إلى جحيم، جراء انقطاع المرتبات وانعدام المشتقات النفطية، وارتفاع نسبة البطالة إلى أرقام مخيفة.