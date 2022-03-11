شكرا لبحثكم عن خبر "3 منها عربية".. الجوازات تكشف عن أسماء 15 دولة يحظر السفر إليها حتى الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت الجوازات السعودية إن قرار تعليق السفر إلى 15 دولة ما زال ساريًا، وذلك في إجابتها على استفسار أحد المواطنين: "هل السفر إلى تركيا معلق للسعوديين أرجو الرد؟"

وأضافت الجوازات في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك".

وكانت المملكة قد رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من 5 مارس 2022 ومنها عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

وأوضحت أنه يُشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.