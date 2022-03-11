شكرا لبحثكم عن خبر لم يتصل بأحد إلا "المقوّت"..توكل كرمان تهاجم الرئيس هادي مجددا وتكشف المستور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل عبدالسلام كرمان، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بسبب صمته وعدم التحرك لإنهاء الأزمات التي تفتك بالشعب اليمني.

وقالت في منشور على الفيسبوك ، إنه لم يُبتلى شعب في العالم برئيسه كما اُبتُلي الشعب اليمني بالرئيس هادي.

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يتصل في كل ساعة يتصل برئيس دولة لبحث الأزمة التي يعيشها الشعب الأوكراني جراء الغزو الروسي.

واختتمت كرمان ساخرةً بقولها: " بينما الرئيس هادي لم يتصل بأحد بشكل مستمر غير المقوّت (بائع القات) منذ ست سنوات".