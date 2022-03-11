شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفاجئ الجميع بخطوة غير متوقة لامتصاص غضب الشارع اليمني استباقاً لانتفاضة اليوم الجمعة "11" مارس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استبقت مليشيا الحوثي الانقلابية غضب الشارع اليمني ودعواته إلى انتفاضة عارمة اليوم الجمعة 11 مارس 2022م، بخطوة لامتصاص الاحتقان، الناجم عن منعها دخول المشتقات إلى مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر إن مليشيا الحوثي الانقلابية سمحت بدخول الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية والغاز إلى مناطق سيطرتها بعد تصاعد الأصوات الشعبية المنددة بممارستها.

وأكدت المصادر أن سعر الدبة البترول تراجع بشكل كبير إلى ما دون 20 ألف ريال من الأوراق النقدية القديمة بعد أن كان قد وصل إلى 40 ألف ريال.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتفاضة شعبية تنطلق من ميدان السبعين في صنعاء ضد مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة 11 مارس 2022م.

وتطالب الدعوات إلى الخروج بعد صلاة الجمعة من كل مساجد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا في احتجاجات ومسيرات ومظاهرات للتنديد بالانقلاب والمطالبة برحيل الحوثي ومحاكمة قياداته .

ومن المقرر حسب الدعوات المتداولة انطلاق المسيرة الكبرى من ميدان السبعين بصنعاء بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإسقاط الحوثي وإنهاء الانقلاب.

وجاءت الدعوات في ظل حصار خانق تفرضه مليشيا الحوثي الانقلابية على المواطنين في مناطق سيطرتها حيث تمنع دخول المشتقات القادمة من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرتها، مما ضاعف معاناة المواطنين التي يعانونها منذ انقلابها وإخالها في حرب لصالح إيران.