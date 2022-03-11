عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الطاقة السعودية: استهداف مصفاة الرياض بطائرة مسيرة دون تأثير

الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته به.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، إنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا من صباح الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، في تصريحه، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وتابع المصد أن هذه الاعتداءات تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، مجددا الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.