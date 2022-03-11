حجة.. "جبهة حرض" تحصد قيادات ميدانية كبيرة لميلشيات الحوثي خلال الأيام الماضية

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي حوثي ميداني رفيع مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة حرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن)، ضمن عدد من القيادات الميدانية لميلشيات الحوثي الذين قتلوا خلال الأيام الماضية.



وأفادت مصادر ميدانية عن "مقتل القيادي الحوثي أمين عبد الخالق عدلان والذي يعرف باسم آخر هو "طه نجيب" وينتحل رتبة لواء، في معارك في جبهة حرض".



ويعد الحوثي "عدلان" أحد أبرز القيادات الميدانية لميلشيات الحوثي، حيث أعلنوا تشييع جثمانه في صنعاء يوم السبت، ودعوا عناصرهم لحضور التشييع.



وقالت مصادر "أن القيادي الحوثي من ضمن الذين تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان وإيران خلال السنوات الماضية وشارك في القتال بعدد من الجبهات".



وخلال الأسابيع الماضية قتل قيادات بارزة من ميلشيات الحوثي في جبهات القتال بمدينة حرض، حيث أعلنت عملية عسكرية من قبل قوات الجيش الوطني قبل شهر لاستعادة السيطرة على مدينة حرض الاستراتيجية والحدودية مع السعودية.



والسبت الماضي قتل قيادي حوثي آخر يعد أحد مهندسي الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، ويدعى "عبد العزيز أحمد يحيى العابد" المكنى "أبو هاشم"، خلال المعارك الدائرة في حرض بمحافظة حجه، وهو من أبرز القيادات الحوثية العقائديين وشارك في الحروب الست في محافظة صعدة.

وقالت مصادر "أن العابد كان يعمل في هندسة الميكانيك قبل التحاقه بمليشيا الحوثي ويعمل معها في صناعة الألغام والمتفجرات ومن أبرز المتخصصين في صفوف الميلشيات وينتحل رتبة عميد".



كما لقي قيادي حوثي ينتحل رتبه عقيد مصرعه في معارك مع قوات الجيش، وقالت مصادر عسكرية "إن القيادي الحوثي " صلاح مزروع" قتل في معارك بني حسن في جبهة عبس السبت الماضي إلى جانب العشرات من الحوثيين.



وينحدر مروزع من مديرية سنحان جنوبي صنعاء وينتحل رتبة عقيد ويقود كتيبة في قوات الدعم والإسناد التابعة لمليشيا الحوثي.

ومطلع الشهر الجاري، قتل أن القيادي الحوثي "قائد علي شايع" خلال معارك مع قوات الجيش في مدينة حرض عقب محاولة هجوم فاشلة على مواقع الجيش، ويتنحل القيادي الحوثي رتبة عميد، وكان يعمل مديرا أمن مديرية وشحة، وعين مؤخرا مشرفا لجبهة "مستبا" في محافظة حجة.

والثلاثاء الماضي 1 مارس/ آذار اعترفت مليشيا الحوثي، بمقتل أحد قياداتها الميدانية البارزة، ونشرت صورا للقيادي التابع لها المدعو "ناصر رسام"، المكنى "أبو حيدر"، والمنتحل رتبة "عميد"، والذي قتل في جبهة حرض، وكانت مليشيا الحوثي قد عينت رسام" رئيسا لعمليات لواء عسكري تابع لها.



والأحد 27 فبراير الماضي قتل القيادي الميداني "وهاج ثعيل"، والمقرب من القيادي أبو علي الحاكم (الذين يرأس جهاز المخابرات والأمن الحوثي) والذي قتل بغارة جوية للتحالف، استهدفت اجتماعًا للمليشيات في محافظة حجة، وعلى أثرها قتل آخرين.



ومنذ أكثر من شهر تدور معارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي شمال حجة، حيث قتل المئات من عناصر المليشيا بينهم عشرات القيادات الميدانية.



وكانت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اعلنت عن عملية عسكرية في مطلع فبراير الماضي، واستطاعت تطويق مدينة حرض، بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، وأحكمت السيطرة على مواقع استراتيجية وتوغلت في الأحياء الشرقية والغربية في المدينة.



وتستميت مليشيات الحوثي في التمسك بمدينة حرض الاستراتيجية والحدودية مع السعودية، وزرعت مئات الألغام ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لمنع تقدم قوات الجيش، فضلًا عن إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المُسيّرة.



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