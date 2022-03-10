شكرا لبحثكم عن خبر مواطنون يتظاهرون اليوم في صنعاء ودعوات للخروج غدا بعد صلاة الجمعة.. فيديو وصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رج عشرات المواطنين ظهر اليوم الخميس في شارع الستين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية للتنديد بأزمة المشتقات النفطية والغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مبرر.

وطاف المتظاهرين عددا من الاسواق غربي العاصمة صنعاء، مرددين عبارات مناوئة للحوثيين تطالبهم بالرحيل جراء الازمة الخاقنة التي تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتظاهرة شعبية غدا بعد صلاة الجمعة 11 مارس بميدان السبعين في العاصمة صنعاء، للتنديد بافتعال مليشيات الحوثيين لازمة المشتقات النفطية والغاز وعدم صرف المرتبات.

وشهدت العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية استنفار حوثي عقب ظهور عدد من الكتابات على الجدران تطالب الحوثيين بالرحيل.

الى ذلك، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن استنفار المليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء، وانتشار عناصرها المسلحة، بعد يومين من ظهور شعارات مكتوبة على الجدران، تطالب برحيلها من المدينة.

وأضافت في تقرير اليوم الخميس، أن المليشيا المدعومة من إيران تتحسب من انفجار شعبي على خلفية الأزمة التي يعيشها السكان هناك، بسبب منع دخول ناقلات الوقود، وإصرار المليشيات الإجرامية على ربط حياة الناس بوصول المشتقات النفطية التي يستوردها الموالون لها.

ونبهت إلى أن السلوك الحوثي القمعي أدى خلال الأسابيع الماضية إلى شل الحركة، كما اضطر آلافًا من الطلاب والموظفين إلى الجلوس في منازلهم، بسبب عدم توفر وسائل النقل، وارتفاع أجورها بنسبة تفوق 100 في المائة.

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