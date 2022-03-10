شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. المؤسسة العامة للطرق والجسور تُواصل اعمال مشروع ترميم الطرقات بصيرة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر المؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن تنفيذ مشروع ترميم الحفريات لعدد من الشوارع في العاصمة عدن. حيث تواصلت أعمال التنفيذ للمشروع الى الشارع الموازي لشارع محمد علي لقمان خلف ميدان الحبيشي مرورا الى تقاطع البنك الاهلي بمديرية صيرة..

وصرح كلا من المهندس نشوان عباس مدير المشروع عن المؤسسة العامة للطرق والجسور والمهندس ازال عزالدين استشاري الصندوق المشرف على التنفيذ ان المشروع يسير بوتيره عاليه وفق الخطة المعدة له.

وتعتبر أعمال إزالة الحفريات من الشوارع خطوة متقدمة لإعادة الوجه الجميل لشوارع مدينة عدن.

صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.