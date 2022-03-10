شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيهات رئيس مجلس إدارة الصندوق.. فريق فني يتفقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل عبّارة المسيمير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذ طاقم فني في صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الصندوق، نزولا لعمل الاستلام ابتدائي لمشروع الصيانة الطارئة وإعادة تأهيل عبّارة المسيمير - أسفل مريب، الواقعة في نطاق مديرية المسيمير، محافظة لحج.

وقال استشاري المشروع المهندس نجوان أحمد سعيد مقبل، إن انجاز عبّارة المسيمر يعتبر خطوة للحفاظ على ديمومة الطريق وسلامة مستخدمي الطريق والسيطرة على تدفقات السيول.

وتعتبر عبّارة المسيمير احدى المشاريع التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور والتي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل من الصندوق في محافظة لحج.

وتكون الطاقم الفني من المهندس شوقي اللبود، والمهندس أحمد الخامري، والمهندس نجوان أحمد سعيد مقبل (استشاري المشروع)، والمهندس أحمد سعيد الجناحي عن المؤسسة العامة للطرق والجسور (ممثل الجهة المنفذة).

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.