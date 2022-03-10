وزير المالية يناقش تمويل خطة تطوير البريد وإنشاء نظام شبكي حديث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور نائبه هاني وهاب، مع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي سامي البرطي، تمويل خطة تطوير البريد وإنشاء نظام شبكي حديث، بتمويل حكومي.



واكد الوزير ان ذلك يأتي يفي إطار توجه الحكومة لتطوير الهيئة العامة للبريد، وتعزيز البنية التحتية وتأهيل الكوادر، لمواصلة البريد أداء مهامه وتقديم خدماته للمستفيدين، بما فيها صرف مرتبات موظفي الدولة مستقبلا..مجدداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات بشأن إقرار الحكومة تمويل تطوير البريد وإنشاء نظام شبكي حديث ومستقل، وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية.

وشدد بن بريك، على ضرورة تكاتف جهود الجميع، ومضاعفة وتيرة العمل لإنجاز عملية تطوير البريد، لما من شأنه المساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، واستكمال استعدادات صرف المرتبات عبر مكاتب وفروع البريد في مختلف المناطق والمحافظات المحررة، بعد إنجاز الأعمال الفنية اللازمة.