بلادنا تشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات دورة مارس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بوفد ترأسه المندوب الدائم لبلادنا لدى الوكالة السفير هيثم شجاع الدين.



واستعرض السفير شجاع الدين في الاجتماع، تجاوزات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة..مطالباً ايران بالامتثال لالتزاماتها النووية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها وبروتوكولها الإضافي.

واكد شجاع الدين، على اهمية التزام ايران بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥ الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع إيران..مطالباً إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وذلك من خلال استمرار دعمها لمليشيا الحوثي وتزويدها بالسلاح لاستهداف اليمنيين ودول الجوار.

وناقش الاجتماع، مواضيع متصلة بالأمان النووي ، والعلوم والتكنولوجيا النووية، وتأثير الأوضاع في اوكرانيا على الأمن والأمان النووي والضمانات ، وكذلك تنفيذ ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وتطبيق الضمانات في كوريا وسوريا اضافة الى القدرات النووية الإسرائيلية.