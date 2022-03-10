شكرا لبحثكم عن خبر التحذير من أعمال تخريبية تطال مجاري الحي القديم بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن.. مدير الصرف الصحي بصيرة يحذر من أعمال تخريب تطال الشبكة عدن- علي خميس: حذر مدير ادارة الصرف الصحي بمديرية صيرة محافظة عدن سامي أنور، المخربين لشبكة الصرف الصحي في مواقع مختلفة بالمديرية، ما يؤدي لإلحاق الضرر بالشبكة. وأكد أنور، أن إدارة الصرف الصحي والسلطة المحلية والجهات الأمنية بالمديرية ستتصدى لهؤلاء المخربين الذي يسعون إلى تشويه المنظر الجمالي ونشر الأمراض والأوبئة في المديرية من خلال طفح مياه الصرف الصحي والذي سببه رميهم للمخلفات والحجارة في الشبكة. ودعا مدير إدارة الصرف الصحي بمديرية صيرة المواطنين إلى الابلاغ عن هؤلاء المخربين لينالوا العقاب والجزاء الرادع.

كانت هذه تفاصيل خبر التحذير من أعمال تخريبية تطال مجاري الحي القديم بالعاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.