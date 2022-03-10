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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يعزي رئيس هيئة الاستخبارات في وفاة شقيقته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الركن أحمد محسن اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع، في وفاة - المغفور لها بإذن الله تعالى - شقيقته.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.