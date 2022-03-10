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نائب رئيس الجمهورية يعزي رئيس هيئة الاستخبارات في وفاة شقيقته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الركن أحمد محسن اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع، في وفاة - المغفور لها بإذن الله تعالى - شقيقته.

 

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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