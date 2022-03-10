البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الارهابية طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان، حيث تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أضرار.



ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد البرلمان العربي في بيان له أن اتخاذ ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.