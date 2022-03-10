صندوق الطرق ووزارة الإدارة المحلية يناقشان آلية الاستفادة من الموارد المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، استكمال تنظيم آلية للاستفادة من الموارد المشتركة المخصصة للوحدات الإدارية.



وجرى خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي الصندوق ووزارة الإدارة المحلية، استعراض مسودة الآلية المقدمة من الإدارة المحلية والصندوق، وتقديم بعض الملاحظات والمقترحات حولها والعمل على تطويرها تمهيدا لإقرارها.