إب.. وفاة شاب تأثراً بإصابته جراء عملية "دهس" بسيارة قيادي حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب، تأثراً بإصابته جراء تعرضه لعملية دهس بسيارة قيادي حوثي في محافظة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون إن الشاب "رمزي محسن القباص" توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، بعد أيام من دهسه بسيارة القيادي الحوثي "أبو جلال القاسمي" والمعين من قبل المليشيا مشرفا وقائيا في مديريتي الرضمة ويريم.



وكان الشاب "القباص" قد أصيب الخميس الماضي بإصابات بالغة، في سوق مديرية الرضمة، إثر دهسه بسيارة القيادي القاسمي، وظل ينزف لفترة قبل أن ينقل إلى أحد مشافي يريم ومنها إلى العاصمة صنعاء حتى فارق الحياة.

