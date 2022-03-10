مصر تجدد دعمها للإمارات والسعودية في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت مصر، الأربعاء، مجددا دعمها للسعودية ودولة الإمارات في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنهما وسلامة شعبيهما.



جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماعات الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وشددت مصر على أن "الأمن العربي هو كلٌ لا يتجزأ، وأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج العربي، واعتبار أي تهديد لها بمثابة تهديد للأمن القومي المصري وللأمن العربي".

ورحب شكري في هذا الاطار بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي تضمن إدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثيين ضد السعودية ودولة الإمارات، مطالبا بـ"الوقف الفوري لتلك الهجمات"، مع توسيع الحظر المفروض علي إيصال الأسلحة إلي اليمن.

وأعرب مجددا عن دعم مصر لكل الجهود التي تهدف للتوصل إلي تسوية سريعة وسلمية للملف اليمني تستند علي قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلال قراره.

وشدد على ضرورة منع "رهن إرادة اليمن لقوى إقليمية تسعي لتوسيع نفوذها علي حساب الأمن القومي العربي، وبما يسمح بالمعالجة الفورية للظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني الشقيق".