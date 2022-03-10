التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مدينة جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جازان.



وقال التحالف، في بيان، إن "مليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من محافظة الحديدة اليمنية".

وأضاف التحالف أن "المحاولات العدائية الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من المليشيات تُعد جرائم حرب".

وأشار إلى أنه "يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي".

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.