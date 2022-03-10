أطلقت من الحديدة.. التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حوثية جنوب السعودية.



وقال بيان للتحالف – نشرته وكالة "واس" السعودية – "أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه مدينة جازان (جنوب غرب السعودية)".



وأفاد "أن شظايا الطائرة تناثرت على الأعيان المدنية دون أضرار"، لافتا "أن المليشيا الحوثية أطلقت الطائرة من محافظة الحديدة (غرب اليمن)".



وما بين الحين والآخر تشن ميلشيات الحوثي هجمات بطائرات مفخخة، وكان التحالف قد أعلن في 26 فبراير الفائت، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.



يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات، مع استمرار القتال في جبهات عدد من جبهات القتال.