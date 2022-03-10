دعت الحكومة لدفع مستحقات الشركات.. - كهرباء عدن تحذر: 70 بالمئة من نسبة التوليد ستخرج عن الخدمة فجر الخميس

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، الأربعاء، من خروج 70 بالمئة من خدمة الطاقة في العاصمة المؤقتة (جنوب اليمن) خلال الساعات القادمة.



جاء ذلك في بلاغ صحفي، ناشدت فيه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ووزير الكهرباء أنور كلشات بالتدخل الفوري والعاجل بدفع المستحقات المالية لشركات الطاقة المشتراة وذلك تجنباً لخروج كافة المحطات المؤجرة فجر الخميس.



وقالت المؤسسة إنها حرصت منذ اللحظة الأولى على التواصل وبشكل مستمر مع كل الجهات المعنية للإسهام بحل مشكلة شركات الطاقة وفق خطة وآلية متفق عليها وفعلية وإلى حد الآن لم تلتمس أي تحرك واستجابة".



كما جددت مناشدتها لكافة الجهات المسؤولة إلى القيام بواجبهم والحد من خروج كافة الطاقة المؤجرة والتي تشكل أكثر من 70% من التوليد الحالي لكهرباء عدن.



ومنتصف فبراير الماضي، أكد المجلس الأعلى للطاقة معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية، وذلك بعد خلافات بين السلطة المحلية بعدن ومؤسسة الكهرباء، أدت إلى بإيقاف ضخ الوقود من ميناء الزيت إلى المحطات التوليد.

