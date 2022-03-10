إب.. مواطن يقتل ابنته وآخر يقتل خالته في أحدث جرائم العُنف الأسري

أقدم مواطن على قتل طفلته (6 أعوام )، فيما لقيت سبعينية مصرعها خنقا ًبيد أحد أقاربها في حادثتي عنف أسري بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المدعو (عصام علي محمد عجيم)، من أبناء مديرية السدة، أقدم على قتل طفلته (فاتن 6 أعوام)، ضرباً بسلك كهربائي حتى الوفاة.



وتُشير المعلومات الأولية، إلى أن دوافع الجريمة كانت نتيجة لخلاف بين الزوج والزوجة كانت ضحيته الطفلة، دون مزيد من التفاصيل.



وفي مديرية (يريم)، أقدم المدعو على (ي. ع. ع. ع. ا) -28عاما-، على قتل خالته (ن. ح. ز. ا) -75 عاما- خنقاً في منزلها ونهب أموالها.



وحسب مصادر محلية، فإن الجاني قام بالاعتداء على المجني عليها "خالته"، بخنقها داخل منزلها، حتى فارقت الحياة، وقام بنهب أموالها وإغلاق باب المنزل عليها قبل أن يتم كشف الجريمة في وقت لاحق.



وتشهد محافظة إب، جرائم عنف أسري يُفضي إلى القتل في حوادث مكررة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة .

