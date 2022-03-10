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التحالف يُدمر مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف جازان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف جازان

الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

 

وأضاف التحالف في بيان اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة.

 

وكان التحالف قد أعلن في 26 فبراير الفائت، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

 

وأضاف التحالف حينها أن هذه الطائرة المسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن "المحاولات العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين" في السعودية.

 

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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