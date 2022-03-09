شكرا لبحثكم عن خبر غالب و ال جابر يتباحثان في الرياض سبل دعم الاقتصاد اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى محافظ البنك المركزي اليمني "احمد احمد غالب " ، مساء اليوم الاربعاء، مع السفير السعودي في اليمن ورئيس البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن " محمد ال جابر".

وتطرق اللقاء ، الذي اقيم في العاصمة السعودية الرياض ، الى الوضع الاقتصادي في اليمن ، وذلك في ضوء التحديات المحلية التي تشهدها البلاد ، وفي ظل المتغيرات الدولية الناجمة عن الازمة الاوكرانية وما سيترتب عليها من تداعيات اقتصادية محلية.

وناقش اللقاء اوجه الدعم الذي ستقدمه الملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن ودعم العملة المحلية ، وكذلك تنسيق الجهود المشتركة بين البنك المركزي اليمني و البنوك المركزية والمؤسسات المالية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه ثمن غالب الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن حكومة وشعبا ، معربا في الوقت نفسه عن تطلعه الى توسيع هذا الدعم ليشمل مجالات اقتصادية اوسع خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء من الجانب اليمني منصور راجح وكيل الرقابة على البنوك، ومن البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن حسن العطاس ومازن أبا الخيل.