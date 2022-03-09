جريمة ثانية خلال 48 ساعة.. مليشيات الحوثي الإيرانية تقتل امرأة غرب محافظة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة، الأربعاء، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطنة سعيدة سالم البومي (41 عاما)، اُستهدفت من قبل قناصة ميليشيات الحوثي بمديرية مقبنة".



وأوضح أن "المواطنين هرعوا إلى المكان لإسعاف الضحية، إلا أنها فارقت الحياة بسبب تعرضها للنزيف الحاد نتيجة اختراق الرصاصة لرجلها اليمنى".



وأضاف المصدر، أن "ميليشيات الحوثي استهدفت المواطنة من مواقع تمركزها في تبة المجاعشة، بينما كانت تجمع الحطب جوار منزلها في قرية البومية بمديرية مقبنة".



وهذه الجريمة هي الثانية خلال 48 ساعة حيث المواطن هزاع حسان عبده حميد (60 عاما)، يوم الاثنين، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في التبة الغبراء بالمديرية ذاتها.



ووثقت تقارير حقوقية، مقتل وإصابة أكثر من 17 ألف من المدنيين في تعز سقطوا بقناصات وألغام والقصف من قبل مليشيات الحوثي منذ بداية الحرب.

