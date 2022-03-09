شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع درجة حرارة المناخ سيضاعف الوفيات الناتجة عن موجات الحر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفقا لعلماء المناخ البريطانيين، إن ارتفاع المعدل السنوي لدرجات الحرارة في العالم بمقدار ثلاث درجات مئوية سيؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الحر بنسبة 75 بالمئة.

وتقول هاي هيانغ ، هذه النسبة في كلية لندن الجامعية ، النسبة المئوية (الوفيات) ارتفاع درجات الحرارة السنوية.

ويذكر أن أحد العواقب الرئيسية للآحترار العالمي (ظواهر الطقس الطقس الشاذة) ، ولفيفات الحر صيفا وهطول الأمطار الغزيرة على مدى أسبوع والجفاف وغيرها من الظواهر المناخية الشاذة.

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وبيان حسابات الفريق العلمي إلى ارتفاع درجات الحرارة السنوية درجة مئوية ، يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات بسبب موجات الحر والظواهر المناخية الشاذة الأخرى. ارتفاع درجات الحرارة

وأما إذا ارتفع المعدل السنوي لدرجات الحرارة بمقدار ست درجات مئويةـ فإن عدد الوفيات المرتبط بموجات الحر سيزداد على الأقل بمقدار 2.75-3 مرات. ولكنهم في هذه الحالة لا يمكنهم التنبؤ بدقة، لأنه مع مثل هذا الاحترار الشديد للمناخ، ستبدأ أيام الصيف العادية الحارة في التأثير سلبًا على صحة الإنسان.

ووفقا لهوانغ وفريقها العلمي، يجب أن تؤخذ هذه الظواهر المناخية الشاذة بالاعتبار عند تقييم تأثير الاحترار العالمي في صحة الناس ورفاهيتهم في جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول ذات المناخ المعتدل.

المصدر: تاس