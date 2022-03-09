شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الأستاذ عادل عفيف في الشعيب .. تعزية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بسم الله الرحمن الرحيم ⬛ تَعزِيَّة ⬛ قال تعالى: ((يا أيتها النفس المُطمئنة إرجعي إلى ربِّكِ راضيةً مَرضيَّة فادخُلي في عِبادي وادخُلي جنتي )) . صدق الله العظيم . (صبرا آل عفيف) تَتَقَدَّمُ إدارةُ التربيةِ والتعليمِ بالمُديريةِ وجمييييييع رؤوساء الأقسام بالإدارة وكافة مُدراء المدارس الأساسية والثانوية والوكلاء وعامة المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات والطلاب والطالبات بأحر التعازي وعظيم المواساة لاولاد الفقيد الأستاذ عادل عفيف وجميع آل عفيف وكل محبي الفقيد في الداخل والخارج في الصافأ والشعيب خاصه والجنوب عامة وذلك بوفاة فقيد الوطن الاستاذ والشخصية التربويةو السياسية والإجتماعية /عادل عفيف بن عفيف . سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواااااااااسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسييييييييح جناته ويلهم جمييييييع أهله وذويه وأقاربه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . عن المُعَزين/ الأستاذ محمد علي محمد الحيمدي مُدير إدارة التربية والتعليم بالمُديرية الإعلام التربوي الاستاذ زكريا مثنى ناصر

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