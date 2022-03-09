شكرا لبحثكم عن خبر إضراب في المصافي يبشر العاصمة عدن على موعد مع أزمة خانقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من المتوقع ان تشهد مدينة عدن ازمة وقود خانقة خلال الايام القليلة القادمة عقب تنفيذ نقابة مصافي عدن اضراب عن العمل.

وقالت مصادر:من المتوقع أن تشهد مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، على إثر الإضراب، مع انقطاع تزويد عمليات تزويد السوق باحتياجاته.

واضافت:عمال المصافي توقفوا عن تزويد شركة النفط بالمشتقات النفطية ماسيتسبب بحدوث ازمة في عدن.

وتطالب اللجنة النقابية بمصافي عدن، بإعادة تشغيل المصفاة وتأهيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة، بعدما تسلمت الشركة الصينية المسؤولة عن المشروع قيمتها كاملة.