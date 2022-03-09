شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الماس يؤكد ان المرأة العاملة لها كل الرعاية والاهتمام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس معين الماس، في الحفل الذي خصص للموظفات العاملات في الصندوق، أن إدارة وقيادة الصندوق تولي المرأة العاملة كل الرعاية والاهتمام.

جاء ذالك في الحفل الذي أقامه صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، اليوم الاربعاء لموظفات ومنتسبات مكتب الصندوق في خورمكسر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس في كل عام.

مشيراً الى الحقوق الذي تمتع بها المرأة من حيث المساواة بأخيها الرجل وتمكينها في مختلف مجالات العمل.

مستعرضاً النجاحات التي حققتها المرأة اليمنية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

وأثنى رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق على الجهود التي تبذلها منتسبات الصندوق، لافتا الى أن هذه الجهود محل تقدير وعرفان لدى قيادة وإدارة الصندوق.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.